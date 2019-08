TV-dekning og store folkemengder kan få folk til å gjøre mye rart.

NRK har tidligere skrevet om gardistene som i 50 minutter stod på Svolværgeita i Lofoten.

Er det mulig å overgå dette? Se videoen over og bedøm selv.

Med en sykkel sveiset fast på et seilbrett, suste Freddy Amundsen (32) over Steinlandsfjorden ved Myre i Vesterålen i over 60 kilometer i timen – bak en vannscooter.

– Vi vurderte først sykkel med vannski under, men kom fram til at det hadde blitt vanskelig. Så kom jeg på at jeg har et gammelt seilbrett under verandaen som var helt perfekt. Litt sveising, boring og skruing, så var det klappet og klart.

Ideen ble utviklet av to kolleger av ham, Bernt Tore Evensen og Tim Hansen.

Sykling langs Steinlandsfjorden er ikke vanlig kost for vesterålingene. Foto: Privat

Viralhit over natta

Videoen, som først ble publisert av arrangøren, gjorde stor suksess på Facebook.

Så langt har den blitt sett 1,6 millioner ganger. Men mannen på sykkelen tror ikke han blir berømt av den grunn.

– Nei, du ser jo ikke hvordan jeg ser ut på videoen, så jeg er nok bare litt ekstra berømt her på Myre. Det var jo egentlig en kollega som skulle få æren, men han måtte trekke seg.

Den smågale lofotingen har bodd på Myre i seks år. Han forteller at de tidligere har hengt i lift og kommet på tv, men at de nå ville gjøre noe ekstra spesielt.

– Vi fikk mye mer oppmerksomhet enn vi hadde tenkt. De viste jo stuntet lenge, mens de kommenterte at jeg var en Petter Smart-fyr på 32 år, ler den selvrealiserte stuntmannen.

Ikke noe man ser hver dag. Foto: Arctic Race of Norway

Turistindustrien jubler

Slike vellykkede TV-øyeblikk er ikke bare moro for den nøytrale seer.

Astrid Berthinussen er reiselivssjef i Vesterålen og er svært fornøyd med arrangementet.

Reiselivssjef i Vesterålen, Astrid Berthinussen. Foto: Privat

– Vi oppfordrer til stunt, men man blir jo overrasket hver gang. Øyeblikk som dette, med ekstrem galskap, det er sånn som virkelig fanges på film.

I 2016 anslo en rapport fra Bedriftskompetanse AS at medieoppmerksomheten til arrangementet tilsvarer en verdi på 112 millioner kroner. I tillegg til en direkte meromsetning for norsk næringsliv på 92 millioner kroner.

Berthinussen forventer at tallene øker for 2019, og at sykkelløpet er en enorm drahjelp i både å få folk til å både flytte til, og besøke Vesterålen.

– Kostnaden det ville hatt for oss å få så mye eksponering hadde vi aldri hatt råd eller mulighet til. Det er ikke bare TV, men også en fantastisk spredning i sosiale medier. Ikke bare når det skjer, men i lang tid etterpå.

Opp et hakk neste gang

Å komme opp i 35 knop på et seilbrett er ikke småtteri. Men hovedpersonen mener sikkerheten ble godt ivaretatt.

Freddy Amundsen og hans ett og et halvt år gamle datter, Olivia. Hun er visstnok like glad i vannet som sin far. Foto: Privat

– Nei da, vi bruker hjelm og sikkerhetsutstyr. Sikkerheten er viktigst, og den har vært på topp. Jeg trynet jo et par ganger da vi øvde, men det gikk fint. Selv om man selvfølgelig merker det godt, ler Amundsen.

Mannen som snart blir tobarnsfar bemerker at sykkelsirkuset kommer tilbake om to år. Da skal han og kompisene være klare.

– Da skal vi gjøre det litt større og litt tøffere. Vi prøver å tenke ut en plan hvor vi skal ha seks sykler nede og to oppe i høyden. Folk skal selvfølgelig sitte på syklene og, ler han.