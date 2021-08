Etter at sykkelrittet ble utsatt i fjor på grunn av korona, ble det igjen fest langs de nordnorske veiene i helga.

Over fire etapper syklet ryttere fra hele verden til sammen 667 kilometer fra Tromsø til Harstad.

Men det er ikke kun syklingen som står i hodet på de involverte.

Det er også storslått natur, forklarer Andreas Leknessund fra Tromsø, som kjempet seg til en syvende plass sammenlagt.

– Hele feltet er jo mer opptatt av å se på utsikten enn å sykle. Jeg er så stolt, sier han.

Leknessund forteller at alle prater om omgivelsene mens de sykler.

– Det er umulig å ikke legge merke til hvordan det ser ut.

Det internasjonalt sykkelrittet finner sted i de tre nordligste fylkene av Norge. Langs landeveiene er det storslått natur i alle vinkler. Foto: Rune Dahl / ARN

God norgesreklame

Statsminister Erna Solberg var også til stede både ved start og målgang i den tredje etappen lørdag fra Finnsnes til Målselv.

Solberg mener et så stort sykkelritt som Arctic Race er god norgesreklame.

Statsminister Erna Solberg er glad for den positive reklamen Norge får. Foto: Dina Storvik / NRK

– Det som er så spesielt med sykkel er den reklamen man får. Utøvere fra hele verden kommer og sykler på landeveien i Norge, og da får vi vist frem det mest spektakulære vi har, sier statsministeren.

Hun peker på at det er viktig for turismen i Distrikts-Norge. I tillegg til at det skaper god folkefest langs veien.

Se bilder av folkefesten her:

Foto: Dina Storvik / NRK Foto: Dina Storvik / NRK Foto: Dina Storvik / NRK Foto: Dina Storvik / NRK Foto: Dina Storvik / NRK Foto: Dina Storvik / NRK Foto: Dina Storvik / NRK Foto: Dina Storvik / NRK Foto: Dina Storvik / NRK Foto: Dina Storvik / NRK

Utsikt fra sykkelsetet

Etter målgang på den fjerde og siste etappen i Harstad søndag, er det klart at belgieren Ben Hermans vant Arctic Race of Norway 2021.

Han forteller NRK at store deler av dagens etappe gikk med til å nyte utsikten.

– Da jeg hadde kontroll i feltet nøyt jeg naturen! Man må nyte mens man kan, sier Hermans.

Han trekker frem den friske og rene lufta som noe setter ekstra pris på.

– Det føles veldig rent her. Vi ser ikke noe industri og lufta er så fin å puste inn.

Belgieren var kun to sekunder foran nordmannen Odd Christian Eiking. Etappeseieren gikk til tyske Philipp Walsleben etter en jevn spurt ved målstreken i Harstad sentrum.

I den siste etappen syklet Ben Hermans med den gule ledertrøya, etter lørdagens etappeseier og ledelse sammenlagt.

Tidligere i rittet har nordmennene Markus Hoelgaard og Alexander Kristoff båret trøya, men den endte altså til slutt hos belgieren.