Tallet på tilsyn halvert på fem år – frykter ulovlige arbeidsforhold ikke blir avslørt

– Hvis samfunnet oppfatter at risikoen er liten og at straffen man risikerer er lav, blir vi uroet for hva slags tilstander vi får i norsk arbeidsliv, sier Kjersti Barsok.

Hun er leder i et av Norges største fagforbund, Norsk Tjenestemannslag (NTL).

I 2015 ble gjennomført nærmere 18.000 tilsyn i Arbeidstilsynet. I 2020 var det ikke mer enn litt i underkant av 10.000.

I tillegg er det færre anmeldelser av arbeidslivskriminalitet.

– Vi må ikke glemme at det fungerer preventivt å vite at det er en reel fare for å bli sett i kortene, mener Barson.

Frykter mer useriøs bransje

Arbedstilsynet anmeldte i 134 saker i 2017. I 2020 var tallet på 39, viser statistikk NRK har hentet inn.

I stedet har det blitt flere gebyrer og tilrådninger, som er det nest mest alvorlige etter anmeldelser.

Men Barsok er ikke fornøyd.

– Dette er veldig urovekkende, sier Kjersti Barsok.

Føler seg mer treffsikker

Arbeidstilsynet er ikke enig i kritikken. De peker på flere grunnen til at Arbeidstilsynet nå gjennomfører færre tilsyn og anmelder færre saker.

– Noe av grunnen er det gode samarbeidet vi har med politiet. Vi deler informasjon med dem og trenger ikke å anmelde selv, sier Torgeir Moholt.

Han er avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, og mener de nå gjennomfører det han kaller mer treffsikre tilsyn.

– Det er ikke nødvendigvis antall tilsyn som er viktig, men at vi treffer på de tilsynene vi gjør.

Ikke nok med gebyrer

Men den forklaringen kjøper ikke Byggebransjens uropatrulje.

– Jeg mistenker at det har en sammenheng med færre inspektører som gjør tilsyn i felt. Tilsynene er nok mer spisset, men tallene er urovekkende lave, sier leder Vidar Sagmyr.

Det gjør heller ikke Barsok, som mener nedgangen bør bekymre.

– Når man avfeier arbeidskriminalitet med beskjedne gebyrer, virker nok ikke det veldig avskrekkende eller særlig rettferdig.