Sykehusansatte krever milliardprosjekt utsatt til høsten

Det gigantiske IT-prosjektet Helseplattformen skulle bli tatt i bruk 1. mai ved St. Olavs hospital og i Trondheim kommune.

Torsdag vedtok Helseplattformen å utsette innføringen med en uke.

Det mener de ansatte på St. Olavs hospital er uforsvarlig.

– Med den tidsplanen som er skissert, så har vi ikke sjans til å komme i mål, sier Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt i Norsk overlegeforening.

– En forsinkelse opp mot sommerferien vil være til fare for pasientsikkerheten, sier Gro Lillebø, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund.

– Skuffende

Det har vært alvorlige mangler i den tekniske løsningen til Helseplattformen, tett opp mot innføringen. I slutten av mars var det fortsatt problemer med ansattes tilgang, medikamenthåndtering og kreftprotokoller.

Torsdag sa styreleder ved St. Olav at det fortsatt er en del mangler i løsningen som ikke er rettet opp i.

Helseplattformen Ekspandér faktaboks ​Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge.

Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal».

Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Formålet med Helseplattformen er å gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Kilde: Helse Midt-Norge.

St. Olavs hospital har gitt Helseplattformen flere frister for å rette opp i feilene, men har endt med å utsette den endelige fristen flere ganger, da løsningen ikke har vært klar.

– Løsningen skulle vært klar for lenge siden. Alle har jobbet hardt for å få dette på plass, og da er det skuffende at det ikke går i orden og at vi fortsatt ikke har den kvaliteten på løsningen som vi skulle ha hatt, sier Bakkeheim.

Foretakstillitsvalgt for Norsk overlegeforening, Vivi Bakkeheim, mener innføring tett opp mot sommerferien er uforsvarlig. Foto: Privat

Får store konsekvenser

Bakkeheim sier en utsettelse på en uke får store konsekvenser.

– Selv om det høres ut som en liten utsettelse så er dette et dramatisk vedtak for vår del.

Sykehuset har en egen fremdriftsplan for å teste løsningen når den er klar. Med denne tidsplanen vil ikke løsningen kunne innføres før tidligst et godt stykke ut i mai, sier Bakkeheim, og da blir det for tett på sommerferien.

Innføringen og behovet for ekstra ansatte på jobb vil komme i konflikt med ansattes sommerferie.

– Det i seg selv er ikke forsvarlig, sier hun.

Bakkeheim, sammen med de andre foretakstillitsvalgte ved St. Olav, krever derfor at innføringen av Helseplattformen blir utsatt til i høst.

Krevende periode

Flere tusen ansatte ved sykehuset og i Trondheim kommune har fått opplæring i Helseplattformen – i en uferdig løsning.

Resultatet har vært at flere ansatte må læres opp på nytt, når den endelige løsningen er klar.

Gro Lillebø sier det har vært svært krevende for de ansatte å gjennomføre opplæring i en løsning som ikke har vært klar. Samtidig har det vært skyhøyt sykefravær.

– Det har vært opplæring i en løsning som ikke har vært ferdig, og det fører til at de ansatte ikke kan å bruke systemet som de skal kunne, sier hun.

Helseplattformens styreleder Helge Garåsen har ikke anledning til å stille til intervju.