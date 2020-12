– Folk er mer uthvilt når de kommer på jobb, sier sykepleier og tillitsvalgt Esther Rojas.

Forrige uke fortalte NRK om utslitte sykepleiere som vil ha slutt på vaktordningen der man jobber fram til klokka 22.00, for så å starte på en ny vakt klokka 07.00

Vaktordningen gir ni timer fri mellom vaktene, og sykepleier Oda Kringstad frykter utslitte sykepleiere på jobb som kan gjøre alvorlige feil.

Denne ordningen sluttet anestesiavdelingen på sykehuset med for to år siden.

Mer uthvilt

Anestesiavdeling har nå en turnus der man jobber senvakt etter en senvakt. Å gå fra senvakt til dagvakt, brukes nå i sjeldne tilfeller som i helger når det er nødvendig.

Forslaget om å endre turnus, ble gjort i samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte, noe Rojas mener er noe av nøkkelen til at det har gått så bra.

Å gå bort fra ordningen, mener hun uten tvil har ført til mer opplagte ansatte.

– Det er like stor forskjell som det dag og natt er.

Det er nå to år siden de gikk bort fra den tidligere ordningen. Hun er glad for å slippe vakter med kort hviletid, noe hun likte dårlig.

– Vi hadde som de fleste avdelinger en turnus som gjorde at vi ofte var sliten. Det har alltid vært veldig tungt og det var lite søvn.

Mindre sykefravær

– Det er en kjensgjerning at mange har vanskelig å falle til ro etter kveldsvakt.

Det sier avdelingssjef ved anestesiavdelingen, Øystein Høen. Han mener det var mange gode grunner til å bort fra kort hviletid.

Viktigheten av uthvilte sykepleiere, er for han essensielt.

– Oppfølging av pasienter i narkose eller andre type bedøvelse, gjør at man må være konsentrert og uthvilt.

Det som kanskje gleder både han og de ansatte mest, er sykefraværet. I 2016 var 11 prosent av de ansatte i avdelingen borte med sykdom.

– Nå er vi nede i 8 prosent. Det er utrolig bra, spesielt med tanke på det året vi er inne i, sier Høen.

Ber lokale tillitsvalgte løfte saken

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, er også svært opptatt av debatten om kort hviletid.

Hun sier det er en svært tøff vakt som hun mener bør unngås i det lengste.

Tillitsvalgte er i dag med på å godkjenne slike ordninger, og nå ber hun lokale tillitsvalgte samarbeide godt med ledere for å forminske bruken.

– Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å samarbeide med arbeidsgiver om andre former for turnus, som ikke forutsetter bruk av forkortet hviletid. Dette er mulig å få til og prøves nå ut på flere sykehus, for eksempel Drammen sykehus, skriver Larsen i en e-post til NRK.

Hun mener det i dag er vanskelig å gå helt bort fra denne ordningen. Grunnen er for få ansatte.

– Men her må innsatsen settes inn på å øke bemanningen, for dette er ikke en holdbar situasjon for våre medlemmer på sikt, skriver Larsen videre i e-posten.