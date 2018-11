Det er til sammen 13 barneskoleelever som bor i boligfeltet Ramsvikskogen i Namsos.

Etter at fylkessammenslåingen i Trøndelag ble et faktum fra nyttår, er det fem av disse barna som ikke lenger får gratis skyss med skolebussen.

En av dem er Sofia Aude Johansen.

– Jeg synes det er urettferdig. Det hender jeg sykler, men som oftest får jeg bilskyss, sier hun til NRK.

Fra skoleåret 2018 er det 5 av 13 barneskoleelever i Ramsvikskogen boligfelt som ikke får gratis skoleskyss. Nå håper de på hjelp fra lokalpolitikerne. Foto: Eivind Aabakken/NRK

Delte byggefeltet i to

Med sammenslåingen ble det nemlig innført et nytt system for å måle avstanden mellom der elevene bor og skolen. Nå fører 14 meters forskjell til at fem av elevene enten må sykle eller betale månedskort på bussen.

– Jeg har fire barn, og min eldste er nå 20 år. Vi har alltid hatt busskyss til våre unger fram til nå, sier Elin Johansen.

Hun peker på byggefeltet og forklarer.

– Mellom det hvite og det blå huset der oppe har de satt grensa. De har delt byggefeltet i to, så fem av barna blir på en måte ekskludert. Det er ikke greit, sier hun.

18 meter utgjør forskjellen

På Trones i Verdal er Petter Kolstad i samme situasjon. Han har hatt gratis skolebuss i 12 år, men nå er det slutt.

Ifølge fylkeskommunen i Trøndelag ligger huset hans 5982 meter fra skoleinngangen. Dette er 18 meter for nærme til at Kolstad får gratis buss.

Petter Kolstad bor på Trones i Verdal. Han bor 18 meter for nærme skolen til å få skyss av skolebussen. Foto: Eivind Aabakken/NRK

– For det første er jeg ikke helt overbevist om at målingene er korrekte. Våre målinger viser at jeg har 6,1 kilometer til skolen. Og for det andre så synes jeg bare det er urettferdig og unødvendig. Vi som bor på Trones har alltid hatt skyss til skolen, sier han til NRK.

Reagerer på at skoleskyssordning ikke er lik for alle

Klagestorm etter endringer

For barneskoleelever er grensa for å få gratis buss til skolen på fire kilometer, mens for videregåendeelever er grensa seks kilometer.

Et nytt målesystem har ført til endringer for mange både før og etter sammenslåingen av fylkene, og klagebrevene har blitt femdobla.

Både gjengen i Namsos og Petter Kolstad har klaga på avgjørelsene, men ingen har fått medhold.

– Politikerne har laga reglene

Til Trønder-Avisa sier fylkespolitiker Tomas Iver Hallem onsdag at han håper fylkeskommunen heller kan bruke sunn fornuft i slike saker.

– Det fremstår ekstremt firkantet. Jeg håper klagenemnda tar en ny runde, sier han til avisa.

– Dette er jo et politisk vedtak, så vi følger de reglene vi er pålagt, sier Erlend Solem, som er samferdselsdirektør i Trøndelag.

Han sier det er opp til politikerne å endre reglene, og at grensene har vært de samme i mange år.

– Grunnen til at flere klager er fordi vi har tatt i bruk enda bedre måleteknikker, og da blir grensene justert. Vi kan ikke bruke skjønn i slike saker, for det vil jo være urettferdig for noen. Vi forholder oss til reglene, og om det er gjort feil i målingene, så endrer vi vedtaket, sier han.

Ledige plasser i skolebussen

Didrik Sandneseng Aarnes får heller ikke skyss etter den nye ordninga.

– Jeg synes det er dumt, for vi ser jo at det er mange ledige plasser til oss i bussen, sier Sandneseng Aarnes.

Naboene bytter på å skysse de fem ungene som ikke kan ta bussen.

– Vi kan jo kjøpe busskort, men nå prøver vi å få hjelp fra politikerne, så da er det av prinsipp at vi ikke betaler for dette. Det er jo noen av oss som må ta seg fri fra jobb for å skysse ungene, sier Ann Kristin Selnes.