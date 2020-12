Natt til fjerde juledag sank den russiske fiskebåten «Onega» i Barentshavet. 19 personer var om bord – alle russiske statsborgere.

16 av disse er fortsatt savnet og antatt omkommet, mens en ble funnet død samme dag som båten sank. To personer overlevde.

Linebåten sank vest for Novaja Semlja i Arkhangelsk fylke, 780 kilometer øst for Vardø.

Russisk fiserikemyndigheter, Rosrubolovstvo, melder at kapteinen på båten «Vojkovo» fikk inn et SOS-signal fra «Onega» klokken 04.08 russisk tid. Fem minutter senere forsvant båten fra navigasjonssystemer, og samtidig forsvant båtens sidelys.

Ukjent årsak

Det er fortsatt uklart hva som er årsaken til hendelsen, men det var dårlig vær og mye vind i området.

Ifølge vakthavende meteorolog Trond Lien ved Meteorologisk institutt var det østlig sterk kuling til liten storm i området da båten sank.

– Dette er russisk område. Om vi skulle ha sendt ut et isvarsel for dette havområdet, ville det vært at det denne natta var fare for sterk ising, sier Lien.

Informasjonsleder i Norges Fiskarlag, Jan-Erik Indrestrand, mener det er stor sannsynlighet for at det er ising som kan være årsaken til katastrofen.

– Vi er jo brødre på samme hav, sier Jan-Erik Indrestrand i Norges Fiskarlag. Foto: Norsk Fiskerlag /

– Når fartøyet er i grov sjø og det er kaldt, bygger det seg is alle plasser der vannet treffer. Dette fører til at båten kan bli ustabil, da den naturligvis blir tyngre av all isen.

Han tror også at de høye bølgene i området kan være en medvirkende faktor.

– Hvis man i tillegg får en stor bølge, kan dette være en faktor som bidrar negativt. Dette er litt av grunnen til at store havgående fartøy er overbygd og at mesteparten av arbeidet foregår under dekk. Mest sannsynlig var ikke dette fartøyet utformet som dette, sier Indrestrand. «Onega» var bygd i Norge i 1979.

Ifølge krisedepartementet i Arkhangelsk, er det mest sannsynlig at båten veltet da en line skulle tas opp. Samtidig antyder fiskerimyndighetene allerede at brudd på sikkerhetsregler i det dårlige været, kan være årsaken til havariet.

Etterforskningskomiteen har opprettet en straffesak etter hendelsen. Grunnen skal være brudd på sikkerhetsregler. Foto: Thomas Nilsen / The Barents Observer

I sorg

Store deler av mannskapet på båten var fra Murmansk fylke, rett over den norsk-russiske grensa fra Sør-Varanger i Øst-Finnmark.

Guvernør i Murmansk, Andrey Chibis, deler sin sorg etter hendelsen på sin Instagram-profil.

– Denne sorgen er ikke bare for familier som mistet sine nære. Det er en sorg for hele byen, en sorg for alle i nord. Fiskerne våre kom ikke hjem, skriver han.

Andrej Chibis, guvernør i Murmansk fylke, Konstantin Drevetnjak, general direktør i Forening av fiskerne i Nord og Anatolij Evenko, styreleder i Forening av fiskerne og fiskebruk på Murmansk-kysten. Foto: Dubov Dmitriy / Murmansk fylke

Russlands president, Vladimir Putin, har også uttrykt dyp medfølelse etter tragedien.

– Til min store sorg fikk jeg vite om tragedien i Barentshavet som tok livet av fiskerne på fisketråleren «Onega». Jeg sender mine kondolanser til familiene til de omkomne, og min støtte til de som overlevde.

Også på den norske siden av grensa er det et preget samfunn.

Fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål K. Gabrielsen, sier det er et samfunn i sorg Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Våre tanker går til de pårørende og etterlatte. Fiskebåten «Onega » lå ofte til kai i Kirkenes, og gjennom det ble vennskap og forbindelser skapt, sier fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål K. Gabrielsen.

Norges Fiskarlag har et tett samarbeid med russiske fiskeriorganisasjoner.

– Forliset ryster alle oss som har vårt daglige virke på havet. På vegne av Norges Fiskarlag vil vi uttrykke våre kondolanser og dypeste medfølelse. Våre tanker går til alle som er rammet, og spesielt til de pårørende, skriver leder i organisasjonen, Kjell Ingebrigtsen.

Båten «Onega» ble bygget i Tromsø i 1979 under navnet «Remifisk».