Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Rundt 30 terneegg ble funnet knust ved en lekepark på Finnsnes, i Senja kommune.

• Politiet etterforsker saken som miljøkriminalitet.

• Det er mistanke om at eggknusingen kan ha vært en villet handling.

• To døde fugler ble også funnet i parken. De er sendt til Mattilsynet for sjekk.

Terner og lekende har slitt med å dele på lekeparken. Eggknusingen kan gjøre fuglene mer aggressiv, og forlenge hekkeperioden.

Rundt 30 terneegg ligger knust i vannkanten ved lekeparken. Politiet etterforsker det som miljøkriminalitet.

– Vi har oppretta sak for brudd på naturmangfoldloven. Terna er en rødlistet art, så dette er alvorlig miljøkriminalitet.

Det sier påtaleansvarlig Marie Lygre ved Finnsnes politikontor.

Påtaleansvarlig Marie Lygre ved Finnsnes politikontor. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Finnsnesvatnet er et populært tur- og lekeområde på Finnsnes i Senja kommune. Her trives også terner.

De bygger reir og legger egg ved sentrumsparken.

Ternene på Finnsnes omtales ofte som terrorterner, etter flere ublide møter mellom lekende barn og voksen og stupende fugler.

Det er gjort flere tiltak for å gjøre det enklere for folk og fugler å sameksistere. Politiet tror knusingen av terneegg kan være en villet handling.

– Riksadvokaten har denne typen saker på sin prioriteringsliste. All forstyrrelse av fuglereir er straffbart, sier Lyngre.

Se video: Et nytt prosjekt skal få ternene ved Finnsnesvatnet til å hekke på flåter og ikke ved vannkanten. Håpet er at det skal gjøre det fredelig og trygt å bruke lekeparken.

– Helt klart ulovlighet

Det var mandag kveld at Troms politidistrikt først ba om tips i saken. Politiet var på stedet for å gjøre sporsikring.

Tirsdag har de fortsatt med etterforskninga.

– Vi er helt startgropa av etterforskninga. Vi er interessert i at folk som har gjort observasjoner, tar kontakt.

– Vi vil også se om vi kan få noen resultat av å se på overvåkningskamera i området, sier påtaleansvarlig ved Finnsnes politikontor.

Inger Andreassen, avdelingsleder for landbruk og miljøforvaltning i Senja kommune, sier de foreløpig har få spor å følge.

– Vi synes dette er veldig trist. Fuglene var kommet langt i prosessen med å ruge fram eggene. Det er en dyretragedie, sier hun.

Inger Andreassen, fagansvarlig landbruk og miljøforvaltning i Senja kommune. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Fugleegg har et sterkt rettslig vern. Siden terner er en rødlista art er de ekstra beskyttet.

– Med en gang fuglene legger egg, så har de en beskyttelse gjennom lovverket. Dette er helt klart en ulovlighet.

Fant også døde fugler

Kommunehuset i Senja ligger like ved Finnsnesvannet.

Andreassen forteller at de fikk kjennskap til saken etter at de fikk tips om at flere fugler var funnet død i parken.

– Vi dro ut for å plukke opp fuglene. Han som var ute registrerte at fuglene var betydelig mer aggressiv enn de har vært før.

Det var to fugler som ble funnet død. Så ble de knuste terneeggene oppdaget.

Kommunen har sendt de to døde fuglene til Mattilsynet.

– Vi vet ikke noe om årsaken til at fuglene er døde. Vi har også et ansvar i forhold til fugleinfluensa. Derfor har vi sendt dem til Mattilsynet slik at de blir sjekket, sier Andreassen.

Mattilsynet bekreftet at de har mottatt ei død ungmåke og ei død terne. I løpet av tirsdagen har de tatt prøver av fuglene. Prøvene er nå sendt til analyser.

En mann som drepte to terner på en bensinstasjon på Finnsnes i 2015 risikerte å få en bot på 20 000 kroner.

Kan legge nye egg

I Senja ber fagfolk folk om å gi ternene ro.

– Nå ønsker vi at de skal få mest mulig fred. Vi ønsker at de fuglene som har egg igjen i parken, skal få lov til å ligge på dem, sier avdelingslederen i Senja kommune.

Terner og lekende har slitt med å dele på lekeparken. Eggknusingen kan gjøre fuglene mer aggressiv, og forlenge hekkeperioden. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Håpet er nemlig ikke ute for at ternene kan verpe på nytt.

– Det har vi sett før at de kan starte en ny runde med å legge egg. Det er såpass tidlig i sesongen at det er mulig,

– Det man oppnår da, er at sesongen med aggressive terner forlenges. Så hvis de som sto bak eggknusingen ønsket å bli kvitt problemet, har de heller vært med på å forlenge det, sier Andreassen.