For ti år siden startet Gunnvald Hansen å rydde strender fri for søppel i Berlevåg, nord i Finnmark. Hittil har han ryddet strendene for smått utrolige 23 tonn.

– Men søpla er ikke alltid i fokus. Vi synes det er morsomt å samles, sier han.

Det startet som et privat initiativ med en gjeng åttendeklassinger på skolen i området. Nå samarbeider han også med frivillighetssentralen i Berlevåg kommune.

– Når folk ikke kommer med fornuftige innspill, hopper jeg heller i båten for å plukke søppel, sier Gunnvald Hansen. Foto: Gunnvald Hansen / Privat

Flere av innbyggerne i kommunen har også engasjert seg i arbeidet med å rydde søppel langs strendene.

– Det har vært stor suksess med heder og ære for å få det tilbake til slik det var før mennesker oppdaget stranda, sier Gunnvald.

Den første konteineren som ble fylt i Berlevåg på 22 kubikk. Foto: Ann Kristin Wensel / Privat

Ny plaststrategi

Denne uka fortalte statsminister Erna Solberg (H) om en ny plaststrategi fra regjeringen.

I den nye strategien ønsker de blant annet å hindre at plastavfall ender i naturen. Særlig plastforsøpling fra fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Søppel som Gunnvald, frivillighetssentralen og befolkningen i Berlevåg selv har plukket langs strendene.

– Strandrydding er viktig fordi det hindrer at plasten brytes ned til mindre deler og vaskes ut i havet, sier statsminister Erna Solberg. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Statsministeren skriver i en e-post til NRK at hun er imponert over innsatsen som blir lagt ned for å rydde plast og avfall.

– Da er det også fint å kunne si til Gunnvald og alle de frivillige som har ryddet plast i Berlevåg at det nytter.

Solberg sier at strandrydding er viktig, men viktigst av alt er å hindre at plasten havner i naturen.

Hun ønsker at plasten skal brukes og produseres smartere.

– Vi må sikre at mer plastavfall kan brukes i nye plastprodukter, og vi må få på plass en global avtale som forplikter verdens land til å jobbe mot plast i havet, skriver Solberg til NRK.

– De som setter plasten ut på markedet må også ta den fulle kostnaden med å samle inn og resirkulere, sier Joakim Sandvik Gulliksen i Naturvernforbundet. Foto: Joakim Sandvik Gulliksen / Privat

– Produsentene må resirkulere egen plast

Plaststrategien til regjeringen får imidlertid ikke gode tilbakemelding av Joakim Sandvik Gulliksen. Han er fagrådgiver for avfall og plast i Naturvernforbundet, og syntes den nye strategien minner mer om en statusrapport, enn en strategi.

– De er lite konkret og håndfast når det kommer til hva de skal gjøre, sier han.

– Slikt har det ofte vært de siste åtte årene de har vært i regjering.

Naturvernforbundet har blant annet foreslått et utvidet ansvar for de som omsetter plastprodukter i Norge. De ønsker at produsentene skal få et større ansvar for at deres produkter blir samlet inn og resirkulert.

– Industri- og oppdrettsnæringen må også få ansvaret for å rydde egen forsøpling, sier Sandvik Gulliksen.

– All honnør til Gunnvald, sier Rolf Laupstad, ordfører i Berlevåg. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Roser innsatsen til innbyggerne

I Berlevåg skal Gunnvald Hansen allerede denne helgen ut på en ny ryddeaksjon i fjæra.

– Vi blir kanskje ti personer. Om alle plukker en sekk hver blir det ti sekker søppel. Hvis alle plukker ti sekker hver er vi oppe i 100 sekker. Da er vi der, sier Hansen.

Også ordfører Rolf Laupstad (Ap) i Berlevåg roser Gunnvald og innbyggerne i kommune for arbeidet som er gjort.

– Gunnvald har gjort og gjør en kjempe jobb for miljøet og Berlevåg-samfunnet med den innsatsen han legger ned, sier ordføreren.

