Ove ble sjokkert da kontoret hans så slik ut

I disse dager har mange nordmenn fått alternativ kontorplass hjemme på grunn av koronasituasjonen.

Ove Hagen på Svalbard har også fått et annerledes kontor, men av helt andre grunner.

Da han i morges åpna kontordøra si på miljøstasjonen i Sveagruva på Spitsbergen, fikk han sjokk.

– Jeg ble veldig overraska da jeg så at kontoret mitt var helt nedsnødd, sier Hagen.

Etter kraftig vind og snø i natt ble alle kontormøblene dekt i snø. Døra til kontoret stod uheldigvis på vidt gap, ifølge Hagen. Meteorologene, som la ut bilde av uhellet, skriver at det var vinduet som ble glemt av, men det var det altså ikke.

Måtte måke ut av kontoret

Da NRK snakka med Hagen var han opptatt med å kjøre lastebil ved det nedlagte kullgruveanlegget i Svea.

Heldigvis innebærer jobben mye utearbeid. Dermed har han god tid til å måke kontoret for snø.

– Jeg får vel bruke dagen og morgendagen på å rydde på kontoret. Der går det ikke an å sitte, sier han lattermildt.

Hagen som bor i Longyearbyen forteller at det har snødd og blåst en del i det siste, men at det ikke er noe han ikke er vant med.

På fastlandet derimot er det helt andre boller.

BAR BAKKE: De milde temperaturene i desember har ført til at all snøen som kom i november har smelta helt bort. Her viser målestaven i Tromsø null centimeter med snø. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Rekordlite snø i nord

Selv om Svalbard har fått en del snø, er det mange steder i Nord-Norge hvor snøen fortsatt er helt fraværende.

På 100 år har det bare vært snøfritt i Tromsø fire ganger på datoen 5. januar. I dag skjer det igjen.

De andre gangene det var snøfritt var i 1933, 1967, 1998 og i 2008.

Statsmeteorolog Eirik Samuelsen forteller at det milde været ikke er uvanlig i januar.

Allikevel presiserer han at det spesielle er den lange perioden med mildvær som har gjort bakken helt bar.

– Det har vært mye mildvær i januar tidligere, men nå ser vi at en mild desember har gjort at absolutt all snøen er smelta og at det dermed er null centimeter med snø mange steder i Troms.

Muligheter for snø

Det er fortsatt noen steder i Troms som har fått 10 til 25 centimeter med snøfall de siste dagene, som Bardufoss, Tamokdalen og Breivikeidet.

Meteorologen forteller at det blir kaldere til uka. Da kan det bli sjanser for snø, men det er usikkert hvor mye nedbør som kommer.

– Det vil bli et annet værregime fremover. Hvis pålandsvinden blir riktig kan det komme snø, men det er vanskelig å si hvor mye nedbør det blir, sier han.

Samuelsen forteller at det likevel kan bli mildt ved kyststrøk.