Et brannhelikopter er snart i Helligskogen i Storfjord i Troms, etter at det oppsto brann i lyngen med fare for spredning.

Det var i 12.00-tida at politiet fikk melding om kraftig røykutvikling i området.

– Brannmanskapene har fremdeles ikke kontroll på brannen, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Karl Erik Thomassen til NRK.

Helligskogen ligger i Skibotndalen.

Til Nordlys sier brannmester Rolf-Vidar Olsen at det er utfordrende å frakte vann til området der det brenner. På grunn av et svært kupert terreng står brannbilen én kilometer unna brannen.

Terrenget er ifølge politiet tørt og det er mye lyng og busker. Området som foreløpig har brent skal være på rundt tre mål.