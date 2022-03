Kvenfolkets dag (kvensk: Kväänikansan päivä) markeres årlig i blant annet Norge og Sverige den 16. mars. De to kvenske organisasjonene Kvenlandsforbundet (KLF) og Norske kveners forbund (NKF) har begge valgt 16. mars som Kvenfolkets dag, men organisasjonene har forskjellige begrunnelser for sine valg. På tross av begrunnelsene er dagen uansett en dag der alle kvener markerer seg selv, sitt språk, sin kultur og sin historie.

Kvenlandsforbundets begrunnelse tar utgangspunkt i en avtale mellom den norsk-svenske kongen og kvenene (birkarlene) av 16. mars 1340. KLF feiret dagen i Kiruna i Nord-Sverige for første gang i 2013.

Norske kveners forbund ble den 12. februar 2014 enige om 16. mars som dato for Kvenfolkets dag og begrunner sitt valg med at den første kvenske organisasjonen, Norske kvener - Børselv/Ruijan kväänit - Pyssyjokilaiset, ble stiftet i Børselv på denne datoen i 1984 og således ble starten på en organisert kvensk bevegelse. Den nevnte organisasjonen er i dag et lokallag under NKF og feiret 30-årsjubileum i 2014, samtidig som NKF feiret Kvenfolkets dag for første gang.

