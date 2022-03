19 elever og tre lærere fra 1.-klassen på idrettsfag ved Tromsdalen videregående slappet av og spiste middag da dramatikken oppstod.

Ingen av elevene eller lærerne ønsker å stå frem, men en av elevene forteller til NRK om en svært dramatisk hendelse.

– Først hørte vi en pipelyd etterfulgt av en freselyd. Så kom eksplosjonen. Den var så kraftig at en vegg av ild kom gjennom rommet. Det oppstod full panikk og noen skrek, før vi fikk hoppet ut gjennom vinduene, forteller eleven.

Tre personer er innlagt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) etter ulykken. To elever med lette og moderate skader, og en lærer med moderate skader.

– Det er snakk om både brannskader og bruddskader, sa operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Morten Augensen, til NRK kort tid etter ulykken.

Propantanken stod i full fyr, men en av lærerne på turen fikk den ut av hytta. Foto: Privat

Lærer reddet dagen

En av dem som fortsatt er innlagt er lærer ved skolen. Han skal ha båret den brennende propantanken ut av hytta.

Arnulf Sørum, styreleder for Troms Turlag. skryter av læreren som fikk propantanken ut av hytta. Foto: Aurora Berg / NRK

– Vi har forstått at det var en veldig alvorlig hendelse. Det virker som det er en lærer som virkelig har gjort en heltemodig innsats og berget situasjonen, sier Arnulf Sørum, styreleder for Troms Turlag.

Han forteller at hytta et utstyrt med to ellevekilos propantanker, og at det var en av disse som eksploderte.

– Han var veldig tøff

Torill Hvalryg er rektor ved Tromsdalen skole. I dag har hun vært med på å arrangere en debrifing for elevene og lærerne som var med på hytteturen.

Torill Hvalryg, rektor ved Tromsdalen skole, forteller at elevene beskriver hendelsen som skummel. Foto: Aurora Berg / NRK

– Elevene sier ikke så mye, annet at de synes det var skummelt. De har snakket om at de var glad for at de kom seg ut, og at de er bekymret for hvordan det har gått med den skada læreren, forteller rektoren.

Hun er imponert over læreren som bar ut propantanken, og tror det kunne gått verre om den hadde blitt inne i hytta.

– Jeg vet ikke detaljene rundt det da jeg ikke har snakket med han om akkurat det. Ut ifra det elevene har fortalt har han vært veldig tøff.

Mange med samme anlegg

Den Norske Turistforening (DNT), som Troms Turlag er en undergruppe i, har 550 hytter over hele Norge. Mange av dem har lignende anlegg.

– Ovnen er et standard gassbluss som stor sett finnes på alle våre hytter og mange private hytter, sier Sørum.

Tre personer er innlagt ved UNN etter hendelsen. To av dem har moderate skader. Foto: Privat

DNT har jevnlig sjekk av hyttene sine. Det ble gjennomført branntilsyn på hytta Nonsbu 1. februar i år. Det inkluderte gassovnen.

Hytta ble godkjent frem til 2024.

– Jeg har ikke lyst til å spekulere i hva som har skjedd. Vi vet at politiet er på vei opp til hytta, om de ikke allerede er der, og skal etterforske hendelsen.

– Vær forsiktig

– Gass er farlig. Vi har dessverre sett noen eksempler på det, sier Sørum.

Han forteller at det er viktig å følge instrukser, og at man må være forsiktig ved håndtering av gass.

Det skal være instrukser for bruk av gassovn på alle hyttene til DNT.

– Det vi kan gjøre er å kontrollere jevnlig, men likevel har det skjedd noe her, sier Sørum.