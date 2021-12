Ektemann siktet for å ha knivstukket gravid kone

Ei gravid kvinne i 20-årene er innlagt på sykehuset i Tromsø med stikkskader flere steder på overkroppen. Kvinnen er alvorlig skadet, men stabil, ifølge pressevakta på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Ektemannen er siktet i saken. Han nekter straffskyld for siktelsen, men erkjenner at det var han som utsatte henne for skadene.

Samtidig gir han uttrykk for at det var hans onde personlighet som utførte handlingen, ifølge fengslingskjennelsen.

Mannen som er i 30-årene vil holdes varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.

Årsaken er behovet for å gjennomføre avhør av fornærmede i saken, samt barna. Ifølge retten er det fare for at siktede vil forspille bevis i saken ved å påvirke forklaringer.

Samarbeidsvillig overfor politiet

Det var natt til onsdag denne uken at politiet rykket ut til hendelsen på Storslett i Nord-Troms. Det skal ha vært fornærmede selv som kontaktet politiet.

I en større politiaksjon ble ektemannen pågrepet, og politiet har ikke grunn til å tro at det er flere personer involvert.

Ifølge fengslingskjennelsen skal mannen ha vært samarbeidsvillig overfor politiet, men han har foreløpig ikke forklart noen detaljer fra hendelsen.

Retten skriver at siktede kan med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder. De har særlig lagt vekt på at siktede selv forklarer at det var han som gjorde det.