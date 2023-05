Ber folk unngå kontakt med «Hvaldimir»

Hvithvalen kjent som «Hvaldimir» oppholder seg nå i indre Oslofjord. Fiskeridirektoratet oppfordrer folk nå til å unngå kontakt med belugaen.

– Vi oppfordrer spesielt folk i båter til å holde god avstand for å unngå at hvalen blir skadet eller i verste fall drept av båttrafikk, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Risikoen for at hvalen kan bli skadet på grunn av menneskelig kontakt er blitt vesentlig større som følge av at den er kommet til et tett befolket område.

«Hvaldimir» ble først sett i Måsøy kommune i april 2019 og har siden vært på reise langs norskekysten.

Fiskeridirektoratet vil følge med på bevegelsene til hvalen og håper den vil snu når den når enden av Oslofjorden.

– Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste vil tidvis være i området i forbindelse med andre oppgaver og kan kontaktes ved behov, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.