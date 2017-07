Zekhnini solgt til Fiorentina

Rafik Zekhnini spilte søndag kveld sin siste kamp for Odd. På tribunen satt blant andre Zekhninis agent Jim Solbakken og en representant fra Fiorentina.

Betydelig overgang for Odd

Etter kampen kunne Odds daglige leder Einar Håndlykken avsløre at klubbene har underskrevet en avtale.

– Vi er stolte over salget og at Rafiks drøm nå går i oppfyllelse. Det er stort for Odd å selge en spiller til en storklubb i Italia, sier Håndlykken,

Han vil ikke røpe hvor mye Fiorentina betaler til Odd. Men han sier for Odd er det en betydelig overgang som betyr mye for økonomien for klubben.

Flere storklubber har vist interesse for den lynraske kantspilleren, som for alvor viste sine ferdigheter da Odd sjokkerte Borrosia Dortmund i Europaliga-kvalifiseringen for to år siden. Dortmund har vært blant klubbene som har sett Rafik Zekhnini flere ganger, men til slutt ble det Fiorentina som kjøper stortalentet.

Se en rørt Zekhnini fortelle om overgangen til Fiorentina

Fikk høre om interessen i forrige uke

Zekhnini reiser til Italia i morgen for å gjennomgå en medisinsk test og underskrive en personlig avtale. 19-åringen bekrefter til NRK at avtalen varer i fem år.

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse for meg. Fiorentina har vist interesse for meg før, men det var først i forrige uke at jeg fikk høre at de ønsket meg til klubben.

– Hvordan blir det å forlate Odd?

– Det er ikke lett for meg å forlate Odd. Det er her jeg har fått sjansen til å vise meg fram og jeg har mye å takke klubben for, sier en rørt Zekhnini.