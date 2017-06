Vurderer Rjukanlys AS

Rådmann Rune Lødøen i Tinn mener at den kommunale tiltaksbedriften Rjukanlys har tatt 300.000 kr for mye betalt for kommunale tiltaksplasser i 2016. Nå kan en 20 år gammel avtale med arbeidsmarkedsbedriften bli sagt opp, skriver Rjukan Arbeiderblad.