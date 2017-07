Vil få til nytt langrennsanlegg

Høydalsmo kan få et langrennsanlegg med overnattingsplass for 60 skiløpere. Anlegget kan avlaste treningsanleggene på Beitostølen og Sjusjøen, sier Hans Flaaten i Moss skiklubb til TA. Han ønsker å få til et slikt anlegg når han nå flytter til Vest-Telemark.