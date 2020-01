Både Urædd og Kragerø trekker nå lag, og fra før er det kjent at også Larvik Turn har trukket sine fire lag, skriver Telemarksavisa. Urædd mener Brunstad Christian Churchs syn på homofili bryter med håndballens verdier.

– For meg er det viktig at ungdommer som kjenner på en annerledeshet skal være på en arena der de får raushet og varme. Det er umulig på en arena som er eid av et samfunn som Smiths Venner, sier Sølve Sunderhagen.

Sunderhagen er trener for jenter 18-laget i Urædd og er selv homofil. Han er svært opptatt av hva slags signal dette sender til ungdommene.

Oslofjord Convention Center er eid av Brunstadstiftelsen som igjen er nært knytta til Brunstad Christian Church, også kjent som Smiths Venner.

Så langt har minst 11 lag trukket seg. Flere er i tenkeboksen.

– Vi forventer at vi blir enda flere, sier Wenche Jansen, leder i Urædd håndball.

Ikke forenlige verdier

Brunstad Christian Church skriver på sin internasjonale misjonsside:

«Seksualdriften vår er ikke en synd. Men seksuelt begjær utenfor ekteskapet mellom en mann og en kvinne er det Bibelen kaller «lyster», og å gi etter for dem er synd. Dette inkluderer sex før ekteskapet, utenomekteskapelig sex, å leve ut urene seksuelle tanker, pornografi – og å praktisere homofili.»

– Disse verdiene er ikke forenlige med de vi har i håndballen, sier Jansen.

Sunderhagen mener det er svært viktig hva slags signal håndballforbundet sender når man velger ut arenaene. Han er glad for at så mange har valgt å trekke seg.

– Dette er en tydelig markering for at vi står for inkludering. Vi er i et moderne samfunn. Alle type mennesker og legninger er en del av den pakka. Jeg er veldig stolt av at vi setter en standard. Dette er kjempeviktig for ungdommene våre, sier treneren.

Oslofjord Convention Center er åpen for alle, mener Gunnar Fosseng. Her er konferansesenteret fra i sommer, da poker-NM ble avholdt der. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Mener OCC er åpen for alle

Sales Manager ved Oslofjord Convention Center, Gunnar Fosseng har 164 landskamper for det norske landslaget i håndball. Han sier at Oslofjord Convention Center er åpen for alle.

– På Oslofjord tolererer vi ikke diskriminering knyttet til rase, tro, legning, kjønn eller andre personlige forhold. Det gjelder både for ansatte og for gjester, sier Fosseng.

– Jeg ville aldri jobbet her hvis forholdene var slik denne saken gir inntrykk av. Det er beklagelig at det eksisterer slike misforståelser som kommer til uttrykk her.

Håndballforbundet skal avholde styremøte 9. januar. Der skal de bestemme om de skal flytte arrangementet.

– Jeg både tror og forventer at håndballforbundet tar en riktig og god avgjørelse, sier Sunderhagen.

Les hele svaret fra Oslofjord Convention Center.