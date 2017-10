Til sykehus etter ulykke

En ung mann fra Vinje er kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på E134 mellom Morgedal og Mostøyl. Mannen fortalte politiet at det kom et dyr ut i veien og at han måtte kjøre unna. Politiet tviler på mannens forklaring og har tatt førerkortet.