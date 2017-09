Til sykehus etter elg-kollisjon

To eldre kvinner ble i natt kjørt til Sykehuset Telemark etter at bilen de satt i kolliderte med en elg. Ifølge politiet er kvinnene undersøkt for høyenergiskader av traumeteamet. Ulykken skjedde ved Auråen på E18 like etter klokken 23 i går kveld.