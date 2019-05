Thailands «hundrings» er prydet med et ikonisk motiv fra Norge

Motivet på 100 baht-seddelen viser Kong Chulalongkorn og to prinser, fotografert i Sam Eydes blankpussede doning i juli 1907.

Bildet har stor betydning i landet med rundt 70 millioner innbyggere.

Starten på et industrieventyr

Onsdag ble den thailandske ambassadøren til Norge, Theerakum Niyom, ønsket velkommen på historisk grunn i Telemark.

Thailands ambassadør til Norge, Theerankun Niyom. Foto: Bo Lilledal Andersen

Det var nemlig her, foran det såkalte Adminiet på Notodden, at bildet av Kong Chulalongkorn og Hydro-gründer Sam Eyde ble tatt en sommerdag i 1907.

Under besøket for snart 112 år siden bestilte kongen av Siam et tonn kunstgjødsel som han sendte hjem.

Det la grunnlaget for utviklingen av landbruket i Thailand, men ble også starten på et industrieventyr i Norge.

Thailand ble nemlig Hydros første, internasjonale kunde.

– Kongen skal ha mye av æren for Thailands moderne landbruk. Han tok med seg den nye teknologien fra Europa, sier Niyom til NRK.

Runar Lia, direktør ved Norsk Industriarbeidermuseum er enig, og mener besøket også var svært viktig for Norge.

Slik ser hele seddelen ut. Foto: Bo Lilledal ANdersen

– Dette satte virkelig fyr på produksjonen på Notodden og Rjukan, sier han til NRK.

Ukjent i Norge, men velkjent i Thailand

Svein Susrud fra Notodden tilbringer halve året i Thailand, og forteller at bildet henger som et klenodium veldig mange steder i det asiatiske landet.

– Det er nok ikke så mange thailendere som vet hvor det er tatt eller hvorfor, men det er jo fordi det er et bilde av kongen i den bilen, forteller han.

Det er nemlig to store konger i Thailand, også kalt «smilets land».

Konge nummer fem og konge nummer ni.

– Chulalongkorn var nummer fem, sier Susrud.

Vil gjøre historien kjent

Ordfører Gry Fuglestveit mener det er på høy tid at historien bak bildet blir bedre kjent, også her hjemme i Norge.

– Ikke minst lokalt på Notodden, sier hun.

Ordfører Gry Fuglestveit sammen med thailands ambassadør til Norge, Theerakum Niyom. Foto: BO Lilledal ANdersen

Og for deg som lurer på hva du sånn litt omtrentlig får for en «hundrings» med bilde av Kong Chulalongkorn og Sam Eyde på biltur:

To flasker øl, middag for tre eller ti kilo bananer.