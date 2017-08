Storgutprisen på Litteraturdagane

Forfattar og omsettar Kristin Sørsdal har fått Storegutprisen for å omsette bøkene til den italienske forfattaren Elena Ferrante. Juryen skriv at bøkene er meisterleg omsett frå italiensk til eit levande nynorsk. Salstala er over 300 000 bøker.