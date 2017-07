Selger kunst for millioner i Kragerø

Pengefolket fra Oslo handler kunst for 12 millioner denne sommeren viser tall NRK har fått fra galleriene i byen.

Tore Juell er landskap- og portrettmaler. Hans portrett av kong Harald henger i Stortinget.

I dag treffer vi ham i galleri Nicolines hus, byens mest kjente galleri. Der har han nettopp avsluttet en utstilling som har vart i 12 dager. Så godt som alle bildene er solgt.

Stor suksess

– Jeg kan vel si at utstillingen har vært en stor suksess, medgir han.

– Hvor mye har du solgt for?

Han synes det ikke er helt greit å svare på et slikt spørsmål og nøler litt før han oppgir summen.

– Det har gått bra og jeg har solgt bilder for i overkant av 700 000 kroner.

– Det er bra fortjeneste i løpet av 12 dager?

– Jo, men jeg har jo brukt lengre tid på å male bildene, sier Tore Juell og ler.

Tore Juell solgte malerier for 700 000 kroner i løpet av 12 dager. Foto: Roald Marker / nrk

Kjøpesterkt Oslo-publikum

Kenneth Blom er neste kunstner ut i galleri Nicolines hus. En av de mest betydningsfulle norske kunstnerne i dag, ifølge kunsthistoriker Tommy Sørbøe.

Gallerieier Thomas Wartiainen sier at prisene på mellom 52 000 og 130 000 ikke skremmer et kjøpesterkt Oslo-publikum.

– Har de maleriene på hyttene sine eller tar de bildene med seg inn til Oslo?

– De fleste blir nok med til Oslo, men det henger bilder på hyttene her som er ganske vanvittige, sier Thomas Wartiainen.

Thomas Wartiainen, leder for galleri Nicolines hus i Kragerø Foto: Roald Marker / nrk

Når sesongen er over i slutten av august regner han med å ha solgt malerier for 3 millioner kroner.

Snubler inn

Nede på brygga har galleri Fineart åpnet en salgsutstilling med bilder av Pushwagner. Her er det fullt av folk. Galleriet ligger strategisk til og hyttefolket nærmest snubler inn i lokalet når de fortøyer båten.

Pushwagner-suksessen har ikke avtatt. Under åpningen for noen dager siden var det så mye folk og båter at du kunne gå tørrskodd over blindtarmen.

– Galleriet vil ha solgt Pushwagner-bilder for 2,5 millioner kroner når utstillingen stenger, forteller Rolf Stavnem.

Godbiter på lur

Han har flere godbiter på lur utover sommeren. Neste utstiller er Bjarne Melgaard.

Stavnem henter en monumental statue, laget av Melgaard, fram fra et bakrom.

– Hvor mye skal du selge den for?

– To og en halv million, svarer han raskt?

– Får du solgt den da med en så høy pris?

– Er det et sted jeg får solgt den er det her i Kragerø, sier Rolf Stavnem.