Saksøker treningssenter

31 år gamle Kim Andre Bertin Nymoen går til sak mot treningssenteret Stamina i Porsgrunn etter å ha fått sparken for sexanklager. Stamina mener også at Nymoen har prøvd å svindle til seg lønn og truet en annen ansatt, skriver Varden. Nymoen går til sak for å få jobben tilbake.