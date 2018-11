På initiativ fra den tidligere kommunelegen blir det etter nyttår satt i gang egne foreldrekurs i regi av Porsgrunn kommune.

– Jeg har gjennomført fem kurs for å dressere hundene mine, men ingen for å oppdra mine fire barn, sier Nyen, som tror mange førstegangsforeldre sitter med små og store spørsmål i den nye rollen.

Lette etter råd på nettet

Marianne Lande Hallingskog sitter med lille Herman på fanget. Hun har blitt mor for andre gang, og er trygg i morsrollen.

Da eldstejenta ble født for syv år siden var situasjonen en annen. Hun kjente på mer usikkerhet ved alt det nye, og brukte mye tid på å søke etter informasjon på nettet.

Marianne Lande Hallingskog synes det er enklere i finne fram i jungelen av tips og råd til foreldre nå enn da hun fikk sitt første barn. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det mest krevende er kanskje å stole på at de valgene man tar er riktige, og å ikke bli for opptatt av hva alle andre gjør. Man kan lett gå seg vill i jungelen av råd, formaninger og «mammapolitiet», sier Lande Hallingskog.

Hun synes det er positivt at kommunen nå skal tilby foreldrekurs for å trygge foreldrene i oppdragerrollen.

Kursene skal være et tilbud til foreldre som har barn i barnehagen og i de laveste trinnene i skolen; en gruppe som i dag har få tilbud.

Kan forebygge psykiske utfordringer

Kurset skal legge til rette for at foreldre føler seg trygge i foreldrerollen, bidra til at de er gode oppdragere og at de er positive rollemodeller for barna sine.

Oppvekstsjef i Porsgrunn kommune, Tollef Stensrud, forteller at utbredelsen av dårlig psykisk helse blant unge er én av grunnene til at de ønsker et slikt tilbud.

Oppvekstsjef i Porsgrunn kommune, Tollef Stensrud sier økende psykiske problemer blant unge er noe av årsaken til tilbudet. Foto: Anne Lognvik / NRK

– I Norge bruker vi mye penger på barns oppvekst gjennom barnehage og skole. Likevel viser undersøkelser at mange barn og unge opplever psykiske utfordringer.

Pilotprosjekt til småbarnsforeldre

Stensrud tror at tidlig innsats blant annet kan bidra til at antallet unge uføre i kommunen på sikt går ned.

– Vi har ønsket å legge til rette for slike kurs lenge, men har foreløpig ikke klart å finansiere et tilbud til alle porsgrunnsforeldre. Med dette prosjektet kan vi prøve ut en modell i et mindre område, sier han.

– Alle foreldre opplever tvil rundt oppdragerrollen. Dette er et tilbud til alle om veiledning, men det er ingen fasit, legger Stenrud til.