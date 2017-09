Politiet: – Dette er galskap

SKIEN (NRK): Politiet i Telemark karakteriserer det som galskap når noen for andre natt på rad har fjernet kumlokk fra flere gater i bydelen Frogner-Bratsberg i Skien. Politiet advarer mot «sporten», som i verste fall kan føre til at noen faller ned i et åpent hull og omkommer.