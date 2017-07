Ordfører i Hjartdal oppgitt

Ordføreren i Hjartdal, Bengt Halvard Odden, sier han blir oppgitt over måten Hoksrud prøver å skaffe seg politiske poeng i debatten om Hjardals avgiftspolitikk. Ordføreren sier at kommunen jobber kontinuerlig med å få et bedre tilbud på avgiftene i kommunen.