Opprørt over kutt

Justispolitisk talsmann for AP, Lene Vågslid mener det er smålig av regjeringa å kutte 15 millioner kroner i rettshjelpstiltak. Vågslid sier til Dagbladet at dette vil ramme de svakeste. Hun håper at Stortinget vil overkjøre regjeringens kuttforslag.