Aksepterer ikke budsjettsprekk

Fylkespolitikerne vil ikke betale for den varslede sprekken på byggearbeidet i Lilleelvkrysset i Porsgrunn på 62 millioner kroner. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid sier til Varden at han forventer at prosjektet blir åpnet på tid og til budsjett.