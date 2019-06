– Naturen har nærmest blitt et moteshow, og stiene en catwalk, sier Per Ingvar Haukeland, seniorforsker på institutt for friluftsliv ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Denne uken holder han foredrag om temaet på en internasjonal konferanse om sport og miljø (EASS), i Bø.

Her viser han blant annet til Vestlandsforskning, som konkluderer med at friluftsliv nå er det tredje verste du kan gjøre på fritiden med tanke på miljøet. Det verste er feriereiser og flyreiser for å besøke venner og familie.

– Vi kaller det bærekraftparadokset, forteller han til NRK.

Bruker store summer på utstyr

Rundt 15 milliarder kroner i året bruker vi nordmenn på sportsutstyr i året.

– Dette, sammen med all reisingen til Alpene for å stå på ski, surfeområder eller besøk til de siste isbreene bidrar faktisk til videre global oppvarming og at isbreene smelter. Det er et paradoks, sier han.

Per Ingvar Haukeland, seniorforsker ved institutt for friluftsliv ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Foto: Bo Lilledal Andersen

Energibruken som brukes for å produsere mer eller mindre nødvendige friluftsklær, privatbilene vi kjører for å komme oss til og fra tur og at nordmenn bruker fem ganger så mange flyreiser som en gjennomsnittlig EU-borger, sier sitt, mener Haukeland.

Fullt mulig å reparere utstyret du har

At mange kjøper mye nytt utstyr merkes godt hos sportsforretningen Brukås sport AS i Bø, en av totalt fire butikker i samme bransje i universitetsbygda.

Gjermund Gåra har 45 års fartstid i bransjen, og erfarer at mange kjøper utstyr de strengt tatt ikke behøver.

– Om jeg vet at kunden har en god jakke fra før, men bare vil ha litt friskere farger, tenker jeg noen ganger at det ikke er helt nødvendig. Men jeg blander meg jo ikke, sier han til NRK.

Selv er han tilhenger av å reparere fullt brukbart utstyr.

– Det er fullt mulig å få ting reparert. Stroppene på ryggsekken min gikk nylig i stykker, men det fikk jeg fikset hos skomakeren, poengterer han.

– Går i riktig retning

Mette Øines Habberstad, kommunikasjonssjef i DNT, mener det går i riktig retning, og at særlig ungdom er mer bevisst på å kjøpe brukt utstyr.

Mette Øines Habberstad, kommunikasjonssjef DNT. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT

– Jeg opplever en annen holdning. Det er kulere å komme med noe brukt på tur nå, enn for bare noen få år siden. Det er nok de over førti som er verstingene når det kommer til å kjøpe alt nytt.

Optimist

Seniorforsker Per Ingvar Haukeland på universitetet vil heller ikke svartmale situasjonen fullstendig, og slår et slag for naturopplevelser i nærmiljøet.

– Løsningen er å lete etter de kortreiste naturopplevelsene, og reparere utstyret man allerede har. Naturen bryr seg lite om hva slags klær du har på deg i fjellet, poengterer han.