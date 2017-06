Nekter å betale for naboens rot

Skienspolitikere vil hindre at den økonomiske sprekken i Lilleelvkrysset rammer andre bypakkeprosjekter, skriver Varden. – Dersom vegvesenet ikke greier å kutte i kostnadene, vil vi forlange at Porsgrunn punger ut via sin egen bypakkepott, sier Tomas Bakken i Bypartiet til avisa.