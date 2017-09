Flytter helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom i Skien flyttes, skriver TA. På grunn av rusmiljøet ved Kverndalen, har Ungdomsrådet lenge kjempet for å få flyttet helsestasjonen derfra. Nå har politikerne bestemt at helsestasjonen for ungdom flyttes til Citybygget.