Maxbo-drapet: Familien vil komme seg videre

Den tiltalte etter Maxbo-drapet ble i dag dømt til 19 års ubetinget fengsel.

Les også: 19 års fengsel for drapet på Frode Sanni

Drapsofferets familie sier gjennom sin bistandsadvokat at de registrerer at dette er en svært streng straff, samtidig som de håpet på forvaring ut fra handlingens helt spesielle grovhet og hvor farlig de mener tiltalte er.

Avdødes bror forklarte i retten at hendelsen har vært og fremdeles er en stor påkjenning for familien. Avdødes mor orker ikke lenger å bo i huset der hun bodde sammen med sønnen, og avdødes sønn har måttet avbryte militærtjeneste og utdanningsløp.

– De etterlatte har mistet en kjær sønn og far, og må leve resten av livet med tankene om hvordan avdøde ble behandlet, noe som vil være en betydelig tilleggsbelastning, står det videre.

Vil aldri se ham igjen

Erstatningen er fastsatt til 300.000 kroner til hver av de etterlatte.

Bistandsadvokat Christian Lundin sier avdødes familie hadde ønsket at 23-åringen ble dømt til forvaring. Foto: Ragnar Lurås / NRK

Bistandsadvokat Christian Lundin sier de er glad for at rettssaken er gjennomført og dommen avsagt. De håper dette kapittelet nå er avsluttet og at de kan legge det bak seg.

Familien har tidligere uttrykt et ønske om å aldri se tiltalte igjen.

– Det er viktig for dem. Dette er en sak som har ødelagt veldig mye for dem og det har rystet et helt lokalsamfunn. Deres klare mål er å aldri se ham her igjen, sier Lundin.

Forsvarsadvokat Andrea Salomonsen sier de er klar over ønsket.

– Det har han forståelse for, sier hun

Stor påkjenning for de ansatte

Jan Tore Randbye, varehussjef på Maxbo, var tydelig preget etter dommen som falt i dag.

Varehussjef på Maxbo, Jan Tore Randbye sier det har vært vanskelige tider under rettssaken. Foto: Lars-Tore Endresen / NRK

– Det har vært vanskelige tider nå under rettssaken, det syns jeg. Samtidig så har dette vært en vanskelig prosess som vi nå endelig ser på som avsluttet, sier Randbye.

Les også: Møtte grufulle scener etter drapet

Byggevarekjeden har fått tett oppfølging av konsernets HR-direktør i tiden etter drapet. Nå ønsker de ansatte å komme seg videre, og at arbeidshverdagen går tilbake til normalen.

– Vi må nå prøve å komme videre sammen med samfunnet på Notodden, og jeg håper at vi kan gjøre det på en fornuftig måte. Vi vil konsentrere oss om å få kunder, ansatte og virksomheten her tilbake til normalen, forteller Randbye.

Håper det kan gjøre det lettere

Statsadvokat Anne Margrete Katteland er fornøyd med at retten har foretatt en grundig drøftelse av påstanden om forvaring.

Statsadvokat Anne Margrete Katteland synes dommen er veldig grundig. Foto: Britt Boyesen / NRK

Hun håper dommen kan gjøre det lettere for lokalsamfunnet på Notodden å legge ting bak seg.

Nå er det opp til Riksadvokaten å vurdere om dommen skal ankes.

Fornøyd med dommen

Forsvarsadvokat Andrea Salomonsen sier de er fornøyd med dommen. Foto: Britt Boyesen / NRK

23-åringens forsvarer Andrea Salomonsen sier de er fornøyd med dommen.

– Vi mener at det er en helt riktig dom. Det er jo ikke skyldspørsmålet som har vært problemstillingen her. Nå er han idømt 19 år fengselsstraff og det mener vi er helt riktig, sier hun.