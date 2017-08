Mann døde i drukningsulykke i Telemark

Politiet fikk melding om at en mann hadde falt ut av en robåt med to personer like før klokken 23. Den savnede falt i vannet i elva Kvenna like nord for Møsvatn, i nærheten av Mogen turisthytte.

– En av dem som var ombord i båten hadde klart å svømme i land. Den andre mannen ble tatt av strømmen, sier Vidar Aaltvedt, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Like før klokken to ble det funnet en livløs mann i elva.

– Vi har all grunn til å tro at vi har funnet mannen vi har lett etter. Han er død, og vi jobber nå med å varsle de pårørende, forklarer Aaltvedt.

Vanskelige leteforhold

Dårlig vær i området har gjort leteforholdene ekstra vanskelige.

– Det er overskyet, lavt skydekke og regner i området. Det har gjort at hverken Luftambulansen eller Sea King redningshelikopter har kunnet lande, forklarer Aaltvedt.

Folk som bor i området og mannskaper fra Røde Kors startet søk i vannoverflaten kort tid etter at meldingen kom inn til politiet. Dykkere fra Bamble og Skien Røde Kors har også bistått i søket.