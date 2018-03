Lik pris for flytende og fast rente

Flere banker tilbyr nå samme pris på lån med flytende rente og fastrente med bindingstid på tre år. Det viser tall fra Forbrukerrådet. Det er ventet at renta vil gå opp, og en renteprognose fra Norges Bank sier at et millionlån vil koste 15 tusen kroner mer pr år i 2021.