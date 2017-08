Har ikke funnet noen

Politiet ber folk som kan ha ropt noe som kan ha blitt oppfattet som hjelp ved Roholtfjell i Vrådal i 17-tiden i dag, om å ta kontakt. Årsaken er at mannskaper nå leter i området etter at turgåere meldte at de hadde hørt en person rope etter hjelp tidligere i kveld. Nødetatene har imidlertid ikke funnet noen.