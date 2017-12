Kalde LED-lykter er et særlig stort problem på lastebiler fordi de har en annen utforming enn mindre privatbiler, de loddrette overflatene fører til at snøen ikke blåser av.

UTFORDRING: Lastebileier Frode Bjønnes forteller at LED-lysene kan være en utfordring om vinteren. Foto: Sigmund Bolme / NRK

– Problemet med LED-lys er at de ikke avgir varme, så når det snør og føyker så vil snøen bare klistre seg på lyktene der den stort sett blir sittende, og så mister vi stråleeffekten fra lyktene, sier lastebileier, Frode Bjønnes.

Ofte er det kun kjørelysene i frontlyktene som er LED, men Bjønnes forteller at lyktene uansett vil være dekket til fordi fjernlys ikke klarer å varmer opp lyktene raskt nok når det trengs.

Økende problem

– Vi har slitt med LED-markeringslys i noen år, særlig bak på bilen der det blir mye snøføyke, men nå som vi får flere biler med LED som hovedlys er problemet økende, forteller Bjønnes.

Hva kan skje hvis lyktene er dekket til?

– Man mister sikt, noe som er alvorlig. Hvis man får en nødstopp på en hovedvei og varsellys bak er dekket til, så vil de som kommer bakfra få veldig liten tid til å reagere. Det er helt klart en risiko ved dette, sier Frode Bjønnes.

Må stanse ofte

TILFROSSET: Frosne lykter, gir dårligere lys, og kan bli helt mørke hvis det legger seg snø på dem. Foto: Anders Lund / NRK

Mange sjåfører med nye biler opplever at de må stanse for å børste av lyktene etter bare noen kilometer.

Dag Rune Bergheim fra Trøndelag er en av flere sjåfører som har fått problemer med moderne LED-lys i snøvær.

– Det går utrolig fort å miste hovedlysene når det snør. Jeg rekker ikke kjøre en mil en gang, før jeg må stanse for å skrape glassene rene for snø, sier Bergheim til Tungt.no.

Sjåførens ansvar

MÅ BØRSTE: Harald Aspheim fra Statens vegvesen ber bilister som kjører bil med LED-lys sørge for rene lykter på bilen. Foto: Sigmund Bolme / NRK

Hos Statens vegvesen kjenner de godt til problemet med snødekte lykter. Leder for kjøretøykontroll ved Skien trafikkstasjon, Harald Aspheim, ber folk være oppmerksomme, og sørge for at lykter og lys er snøfrie.

– Sjåføren må sørge for å se og bli sett. Når man har LED teknologi som er kaldere enn tidligere, så er kravet at sjåføren må holde lyktene rene, akkurat som med frontruta. Det er klart at det er en større utfordring nå med kaldere lamper enn da man brukte glødelamper, sier Aspheim.

Ikke nok erfaring

Leder for fylkesstyret til Lastebileierforeningen i Telemark, Ragnhild Gløsmyr Berg, forteller at det ikke finne noen gode løsninger på problemet enda.

– Vi har rett og slett ikke nok erfaring med dette, vi må se utover vinteren. Den eneste løsningen som vi har i dag, er at sjåføren går ut og børster bort snøen, sier hun.