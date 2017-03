I helgen har uværet herjet i Sør-Norge med både snø og svært sterk vind. Flere fjelloverganger har vært stengt eller kolonnekjørt.

Mandag formiddag blåste det fortsatt liten storm på Haukelifjell.

– Det er svært tett snødrev og sikten er helt elendig her oppe, sier vaktleder ved Haukeli brøytestasjon, Olav Stana til NRK.

Slik er status for fjellovergangene i Sør-Norge mandag ettermiddag:

E134 over Haukelifjell er kollonnekjørt på grunn av uvær.

er kollonnekjørt på grunn av uvær. Rv 7 over Hardangervidda er kolonnekjørt for alle kjøretøy. Tidligere har vegen vært stengt for personbiler på grunn av uvær.

er kolonnekjørt for alle kjøretøy. Tidligere har vegen vært stengt for personbiler på grunn av uvær. E16 over Filefjell er åpen. Stedvis snø og isdekke og stedvis redusert sikt.

er åpen. Stedvis snø og isdekke og stedvis redusert sikt. Rv 52 over Hemsedalsfjellet er åpen. Snø og isdekke, frisk bris og snøbyger.

er åpen. Snø og isdekke, frisk bris og snøbyger. Fv 60 mellom Hol og Aurland er åpen. Snø og isdekke- stedvis redusert sikt, liten kuling og snøbyger.

er åpen. Snø og isdekke- stedvis redusert sikt, liten kuling og snøbyger. Rv 13 over Vikafjellet er åpen. Snø og isdekke, frisk bris og snøbyger.

Flere kommer over fjellet

E134 over Haukelifjell er nå åpnet for kollonnekjøring. Fjellovergangen har vært stengt i dag på grunn av dårlig vær, men vaktleder ved Haukeli brøytestasjon, Olav Stana sier at de nå prøver seg med kolonne.

– Nå er det begynt å lysne litt her oppe. Det har minka på vinden, og vi åpner for kolonnekjøring. Den første kolonnen gikk kl. 14 fra skisenteret i Vågslid.

Olav Stana sier de hele tiden vurderer om det er mulig å åpne for at folk kan kjøre over fjellet, men at det nå er helt umulig.

– Veien blåser igjen her med en gang. Det er så ille at brøytebilen har problemer med å kjøre gjennom snømassene, fordi det føyker sånn. Kolonnekjøring nå i formiddag er helt utelukket.

Mange måtte vente på å komme over

Han sier det er flere som har stått på hver side av fjellet for å vente på å komme over.

– Det er jo fortvilende for de som må stå og vente på kolonnekjøring. Nå står det rundt sju biler på østsiden av fjellet. Det er umulig for oss å komme oss ned til Røldal i dette været, så der vet jeg ikke hvor mange som står, men det står helt sikkert flere nedover i Telemark, sier Stana.