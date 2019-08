Ja, det blir bluesfestival også neste år!

– Det har vært en fantastisk flott festival frem til nå, og det er så mange som har lurt på om det blir bluesfestival til neste år. Det kan vi gå ut i dag og si at det blir, sier en jublende glad festivalsjef, Jostein Forsberg til NRK.

Bluesfestivalen på Notodden holdt på å gå konkurs i fjor. Billettsalget sviktet under festivalen i 2018, og musikkprofilen traff ikke bluespublikummet. Dermed måtte det tas grep, og årets festival ble arrangert med kniven på strupen.

– Vi har solgt over budsjett allerede nå på 15.500 billetter, og vi selger billetter som bare det akkurat nå. Det er så utrolig gledelig, sier Forsberg.

Under årets arrangement har ledelsen endret på musikkprofilen. Artister som DumDum Boys og Big Bang ble hyret inn, og dermed kom også ungdommen på festival.

Marianne Folkestad og Erik Haugen fra Grimstad er faste bluesere. De jublet da nyheten om at det blir bluesfestival på Notodden i 2020 ble kjent. Foto: Privat

Sprettet champisen

Erik Haugen og Marianne Folkestad fra Grimstad har vært på bluesfestivalen på Notodden i 10 år. De elsker stemningen under festivalen, og er over seg av glede over nyheten om at det blir festival på Notodden også neste år.

– Vi har sprettet champisen og har planen klar for neste år. Grimstadcampen nyter bluessommerdagen her på Notodden nå, jubler de.

En rørt og glad festivalsjef, Jostein Forsberg kan fortelle at det blir mer blues på Notodden neste sommer. Foto: Eirik Haugen / NRK

Festivalsjef Jostein Forsberg sier han aldri har opplevd så mye omtanke for festivalen som i år.

– Publikum har kommet med så mye støtte, så mange klapp på skuldra, tomler opp og så mange gode klemmer. Alle har ønsket at det skulle gå bra for Notodden Bluesfestival. Da er det deilig å si at de endringene som folk har bedt, og som vi har gjennomført, har fungert. Folk kommer på festival. Jeg er rørt og vil takke alle for støtten, og takke for at de har tatt i bruk festivalen.