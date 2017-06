Gir opp kampen for et vannskuterforbud i sommer

KRAGERØ (NRK): Etter at vannskuterforskriften ble opphevet 18. mai har flere kommuner lang kysten arbeidet for et lokalt forbud. – Vi gir ikke opp, men innser at det ikke går i sommer, sier ordfører i Kragerø, Jone Blikra.