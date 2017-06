Fra mobbeoffer til Idolfinalist

Victoria opplevde det som er alle barn store mareritt. Hun ble utpekt som mobbeoffer.

På barneskolen ble hun hele tiden fortalt at hun ikke var bra nok. Derfor fikk hun aldri lov til å være med når de andre lekte.

Når hun ble litt eldre begynte de å fryse henne ut og etter hvert ble det mobbing via internett.

Tekstene kommer fra hjertet

Monsters er skrevet av Victoria selv, både tekst og melodi. Teksten er åpenhjertig der hun ønsker å dele sine personlige opplevelser rundt mobbing.

– Dette er første gang jeg skriver en låt selv. Når jeg begynte å skrive den så skjønte jeg at en sang blir så mye mer når man formidler teksten på en bra måte. Og man formidler jo ikke teksten på en bedre måte enn å ha skrevet den selv. Det ga meg inspirasjon til å skrive tekster som kommer fra hjertet.

Victoria fremførte Monsters på Telemarkscenen i en nedstrippet versjon med kun gitar og piano.

Victoria fremfører Monsters live på Telemarkscenen

For Victoria ble musikken en fluktvei

Victoria syntes det er vanskelig å vite hva man skal gjøre når man blir mobbet. Man vet ikke hva mobberne trenger å høre for at de skal stoppe. Det beste er å forsøke å fokusere på noe annet og for Victoria ble det musikk.

Victorias mamma har fortalt henne at hun sang hele tiden når hun var liten. Etter hvert fikk hun høre at hun hadde en veldig fin stemme og det ble litt synging på avslutninger og litt karaoke.

Da hun var rundt tre år og familien var på busstur til Tusenfryd, fikk Victoria låne bussjåførens mikrofon og satte i gang å synge for hele bussen.

Har sceneskrekk – meldte seg på Idol

Victoria satt en uke foran påmeldingsskjemaet til Idol sammen med mammaen sin og gråt og gråt før hun turte å fylle ut skjemaet.

Det var lysten til å drive med musikk som til slutt fikk overtaket. Victoria kjempet mot flere tusen andre håpefulle og endte til slutt med en fantastisk 4. plass i finalen.

Monsters kommer til å få rikelig med radiospilling i sommer, samtidig som Victoria skriver på en ny sang.

Den blir med høyere tempo og en gladere tone enn Monsters sier hun og tar med seg musikerne ut av NRKs studio på Borgeåsen og skal hjem for å forberede seg til liveopptreden under Skien Live neste dag.