Allerede klokka 12 meldte vegtrafikksentralen om økende trafikk på E18 mellom Kragerø og Drammen. Litt før klokken 16.00 mandag var det små køer mellom Bamble og Porsgrunn. Trafikken var stadig økende.

– Vi regner med at trafikken vil øke mer fra 15-tiden og utover, sier trafikkoperatør Leif Christensen. Han tror flere drøyer med hjemreisen tirsdag på grunn av pent vær.

Spør oss om pinsetrafikken

Utover ettermiddagen tirsdag oppfordres det til å velge andre ruter enn E18 hvis man har mulighet til det.

– Når det tetter seg i Bamble og i Porsgrunn er det en mulighet å ta av allerede ved Gjerdemyra og kjøre en indre vei mot Kilebygda, Herre-Vold, videre til Skien og over Siljan, sier Christensen.

Hvis du havner i saktegående kø er det også viktig å følge køen fremover, sier trafikkoperatøren.

– Vi ser stadig at det kan være flere hundre meter mellom bilene i en kø og da kan selv en kort kø bli lang, sier han.

Tirsdag ettermiddag var det flyt i trafikken flere steder på E18 i Telemark, men det er også ventet at trafikken nordover skal øke. Foto: NRK

Vegarbeid kan skape forsinkelser

Det forventes at trafikken tetter seg ekstra på stedene som berøres av vegarbeid. I Telemark gjelder det særlig på omkjøringsveien om Breviksbrua, i forbindelse med at E18 for tiden er stengt mellom Kjørholt og Rugtvedt.

Trafikken kan stedvis gå sakte, blant annet ved Høgenheitunnelen i Bamble. Bildet er fra tirsdag ettermiddag rundt 15.30. Foto: tipser

På Langangen bru, i nærheten av fylkesgrensa mellom Telemark og Vestfold, er det for tiden nedsatt hastighet til 30 km/t, og på E18 i nordre Vestfold foregår det tunnelarbeid i Hillestad- og Løkentunnelen. Her går trafikken i ett løp, noe som kan føre til forsinkelser på mellom 20 og 30 minutter. For å unngå E18 her kan bilister ta av E18 til Sande, på fylkesvei 313, og kjøre gamle E18 via Holmestrand.