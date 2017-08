Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det stod allerede 2–0 til Sarpsborg 08 når det ble blåst av til pause ved stadion. Etter to mål på knapt tre minutter begynte det å bli vanskelig for Odd på banen.

Dårlig start for Oddrane

Det startet allerede med to muligheter til vertene i Sarpsborg, tidlig i kampen.

Ved første mulighet holder Sarpsborg seg godt på venstre side av banen før ballen blir sparket inn i feltet. Der mister de overtaket mot gjestene.

Heintz satser fra distanse uten hell. Rosbach redder målet med et godt grep rundt ballen.

Selvmål

Etter flere gode sjanser, hadde Sarpsborg flaks i motsetning til Keeper Sondre Rossbach som hadde maks uflaks på banen. Bare på korte tre minutter hadde Sarpsborg to mål.

19:15: Stillingen mellom Sarpsborg og Odd er nå 1–0. Først blir det Selvmål fra Odd. Lund Nielsen sender et skudd langs bakken som Sondre Rossbach ikke får kontroll over. Den treffet stolpen og treffer ryggen til Rosbach før den går i mål.

19:18: Står det 2–0 til Sarpsborg. Enda et selvmål fra Rossbach, Thomasen sentrer ballen til Mortensen som sender ballen videre til Heintz. Heintz curler ballen mot hjørnet, ballen treffer stolpen og skuldra til Rossbach før den er i mål.

Andre omgang

Kun få minutter etter avspark satt allerede Diatta inn et nytt mål for Sarpsborg. Diatta lekte med ballen og stoppet opp ved Rossbach hvor han trillet ballen fint inn i venstre hjørnet.

19:39: Sarpsborg koste seg på hjemmebane og sparket enda en ball i mål, vertene ledet da 4–0 mot Odd. Det var Diatta igjen som hadde taket på ballen og sendte den videre til Mortensen som satt fart og sparket ballen til Lund Nielsen, hvor Trondsen kommer skliende og setter ballen i nettet bak Rossbach.

Ikke sjans

Det var hjemmelaget som hadde full kontroll over både banen og ballen. Odd slapp til et par ganger men det ville ikke la seg gjøre for laget. Nærmere slutt hadde begge lagene sett seg hvilken vei det gikk, og det var perioder med lite liv på banen.

Kampen endte til slutt med en overlegen seier til hjemmelaget som vant 4–0 mot Skienslaget.