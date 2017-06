Flere barn sitter bakovervendt i bil

Det viser resultatet av 3230 kontroller foretatt av Trygg Trafikk og forsikringsselskapet If i alle de seks UP-distriktene landet over.

Årets kontroller viser at 63 prosent av barn mellom ett og tre år nå sitter i bakovervendt barnestol. Til sammenligning satt kun 20 prosent av barna bakovervendt i 2010.

– Stadig flere voksne har forstått at barna er tryggest når de sitter bakovervendt i bil. Bakovervendt bilstol er definitivt tryggest og sikkerheten må gå foran alt. Barna er tross alt det viktigste vi har og de fortjener mest mulig sikkerhet i bil, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen.

kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen ser en positiv utvikling for hvordan voksne plasserer barn i barnesetet i bilen. Foto: Trygg Trafikk

Årsaken til at småbarn skal sitte bakovervendt er at hodet er stort og tung sammenlignet med nakkemuskulaturen. Derfor øker faren for nakkeskader hvis det kastes fremover i en ulykke.

Ved bakovervendt sikring vil trykket fordeles på hele området fra hodet til baken. Trygg Trafikk mener barn skal sitte bakovervendt frem til de er fire år.

Oslo og Nord-Norge flinkest

I Oslo sitter hele 72 prosent av barna under fire år bakovervendt, etterfulgt av Nord-Norge med 71 prosent. Dårligst ut kommer Vestlandet. Der er andelen fremdeles bare litt over halvparten, 53 prosent.

– Noen voksne vet ikke at bakovervendt sikring er tryggest. Andre tenker at det er mer behagelig for barnet å sitte med kjøreretningen. Flere sier også at de ikke setter barnet bakovervendt fordi de vil se barnet under kjøreturen eller synes det blir for trangt mellom setene. Vi er tydelige på at sikkerheten må gå foran alt, sier Årøen.

Positiv utvikling

På 70-tallet omkom rundt hundre barn i trafikken hvert år. Nå er det nesten ingen. Mye av forklaringen ligger i at barna sitter i riktige bilstoler, er godt festet og at stadig flere sitter bakovervendt til de er fire år.

– Mange foreldre husker nok at de selv lå på hattehylla eller lekte i bilsetet uten verken bilstol eller bilbelte. Det gikk ikke alltid bra, og mange mistet livet eller ble alvorlig skadet fordi sikkerheten var for dårlig, sier Jan Olav Nilssen, leder for skadeforebyggende arbeid i If.

If har samarbeidet med Trygg Trafikk om sikring av barn i bil i mange år. Forsikringsselskapet har også leid ut mer enn 150.000 trygge bilbarnestoler til kundene sine siden 1993.

– Selv om stadig flere sikrer barna riktig, er det fremdeles for mange som tar for lett på det og tenker de kun skal en kort tur og at ”det går sikkert bra”, slår Nilssen fast.