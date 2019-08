Noen fiskehistorier er mer utrolige enn andre, og Odd Arne Ravn fra Rauland går trolig inn i historiebøkene med sin gigantørret. Det var Fiskeavisen som først fortalte historien.

– Jeg og en kompis skulle bare ut på en liten fisketur i noen timer. Jeg måtte sende en sms til samboeren min etter hvert, for å spørre om jeg kunne bli litt lenger på vannet, og heldigvis svarte hun ja, flirer Odd Arne.

De fikk noen ørreter på rundt 300-400 gram, men ingen av de to ville gi seg helt. Og det var på siste kastet den virkelige fangsten kom.

– Plutselig hogger det til, og en 20 minutters drakamp begynte. Etter 20 lange minutter ble det dramatisk da vi skulle prøve å få fisken opp i håven. Det nyttet ikke, for håven var for liten. Jeg måtte utenfor båten, med armene nedi vannet for å prøve å få tak i fisken selv. Heller ikke det var enkelt, for fisken var så stor at jeg ikke fikk tak i den. Etter en lang stund fikk jeg endelig tak i gjellene på ørreten, og fikk hivd den om bord.

Odd Arne Ravn måtte kjempe en hard kamp for å få fangsten i havn. Foto: Privat

Har aldri brølt så høyt

Odd Arne Ravn forteller at da fangsten var sikret, brøt jubelscenene løs.

– Da kom det noen heftige gledesbrøl over Totak og Rauland, ler han.

Ørreten veide 9,3 kilo, var 81 centimeter lang, 24 centimeter bred og 13 centimeter tykk.

– Jeg har sjekket på Artsfiske.com, og så vidt jeg har registrert har ingen andre i Norge tatt en så stor ørret på stang hittil i år.

Det viser også oversikten hos Artsfiske. Der troner Odd Arne Ravn på toppen av lista over rekordfisker tatt på stang i år. På andreplass ligger Jim Rune Husås, som fanget en ørret på 7,5 kilo i Gangsåsvannet i Trøndelag 28. juli.

Ørreten blir julemiddag til familie og venner, forteller Odd Arne Ravn. Foto: Privat

Fy f...., den er stor!

Ravn sier han ikke helt skjønte hvor stor ørret han hadde fanget, og at det tok tid før han innså hvor gigantisk den faktisk var.

– Det første jeg tenkte da jeg satt med fisken i fanget var; Fy faen, den er stor! Jeg gjentok det flere ganger, og satt i båten og var helt omtåket. Jeg skjønte rett og slett ingenting, ler han.

Og om du tror at Odd Arne tok ørreten på dyrt fiskeutstyr, må du tro om igjen.

– Ørreten beit på en wobbler kjøpt på eBay til 20 kroner.

– Hva skjer med fisken nå? Blir den middag?

– Jeg har planer om å røyke den, og ha den til jul. Det blir nok middag i flere dager, men jeg må nok dele med venner og familie også, sier den lykkelige fiskeren.