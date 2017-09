Fikk ikke stemme på grunn av adressekluss

Tveito flyttet fra Vågan kommune til Skien for tre måneder siden. Da meldte han flytting i folkeregisteret.

– Til tross for at jeg meldte flytting for så lenge siden, står jeg fortsatt registrert i Vågan. Dermed fikk jeg ikke stemt i Skien, sier Tveito til NRK.

Nå angrer han på at han ikke forhåndsstemte.

– Jeg synes det er irriterende at jeg ikke får være med og bidra på grunn av noe som virker som en slurvefeil, sier han.

Klart regelverk

Loven sier følgende om hvor velgere skal manntallsføres:

Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret.

– Det er alltid trist når noen ikke får brukt stemmeretten sin og ta del i demokratiet, sier leder av valgstyret i Skien Hedda Foss Five.

TRIST: Ordfører og leder av valgstyret i Skien, Hedda Foss Five, sier det er trist at slike feil gjør at folk ikke får brukt stemmeretten. Foto: Roald Marker / NRK

– Men vi har lover må vi forholde oss til, og slik er det bare, legger hun til.

– Synd

Henning Tveito fikk valgkortet sitt før han flyttet fra Vågan. På det sto det Vågan kommune. Han trodde likevel at stemmested fulgte folkeregistrert adresse.

– Jeg burde kanskje sjekket nærmere hvordan dette fungerer, men det føles unødvendig at det ikke er en automatikk i dette, sier han.

– Det er synd at min, og sannsynligvis flere stemmer, går tapt på grunn av slike tabber, avslutter Tveito.