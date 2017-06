Fikk 28 måneder for narkolovbrudd

En 60 åring er dømt til to år og fire måneder fengsel for å ha oppbevart 1,6 kilo amfetamin og metamfetamin. Det skriver PD. Mannen var tiltalt for 16 lovbrudd begått i perioden 2013 – 2016. Flere av punktene inneholdt narkotikakriminalitet.