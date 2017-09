Fagermo misfornøyd

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er misfornøyd med at Odd fikk annullert et mål etter et hjørnespark i gårsdagens kamp mot Tromsø. Fagermo mener det var feil dømt og sier til NRK at Odd burde vunnet kampen. Kampen endte 2-2.