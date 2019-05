– Dette ser helt svart ut i bokstavelig forstand.

Jostein Jonsås var ekstra tidlig oppe i dag for å sjekke trærne sine etter en ny natt med minusgrader på Gvarv i Telemark. Strålende solskinn og en skyfri himmel til tross, epleblomstene ser ut til å være ødelagt av frosten. De er mørke i kantene og ser svidde ut.

Blomstene ser svidde ut etter flere netter med nattefrost. Foto: Stian Wåsjø Simonsen

Mister all inntekt

Jonsås går fra tre til tre for å sjekke blomstene. Det er lite å glede seg over. Slik det ser ut nå blir det ikke et eneste eple på de 13.000 epletrærne.

– Det er jo ikke mulig å være 100 prosent sikker, men det ser veldig, veldig dårlig ut. Det hjelper ikke at det er meldt litt varmere utover uka. Nå er det frost og sesongen ser ut til å være ødelagt.

– Hva betyr det for deg?

– Alle inntektene våre uteblir i år. Jeg vet ikke hva det betyr egentlig, annet enn at inntektene blir borte. Hva som skjer nå vet jeg ikke. Jeg har aldri opplevd før at det ikke blir et eneste eple, sier Jostein Jonsås, som er tydelig preget av den vanskelige situasjonen han har havnet i.

Jostein Jonsås og rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, Jop Westplate, har fulgt nøye med på epleblomstene de siste dagene. Foto: Idrak Abbasov / NRK

– Dramatisk

Fruktbønder over store deler av landet er rammet av nattefrosten. Ifølge rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, Jop Westplate, er det fare for skader i både sør, øst og vest.

Organisasjonssjef Jan Thorsen i Telemark bondelag sier frostnettene kom på et ekstremt ugunstig tidspunkt.

– Den unormale varmen i april gjorde at alt så veldig bra ut. Men så kommer disse frostnettene i mai og knuser alt. Det viser at det er veldig kort vei fra suksess til fiasko, sier Thorsen.

Han sier at situasjonen er dramatisk for bøndene som opplever dette.

– Mange har investert mye penger, og det er ingen tvil om at det blir tøft for dem med tanke på lån som skal betales. Fjoråret var også ekstremt tøft økonomisk for veldig mange på grunn av tørken vi hadde da, sier Thorsen.

Nattens frost skal visstnok være den siste for året.

– Men det hjelper lite når skaden allerede har skjedd. Vi får bare håpe det er mulig å redde noe, selv om det ser ganske mørkt ut akkurat nå, sier Thorsen.

– Det er utrolig flott hvordan fruktbøndene i Midt-Telemark har satset framtidsrettet og innovativt. Jeg håper virkelig ikke værsituasjonen og problemene den fører med seg gjør at de mister lysten til å fortsette, avslutter organisasjonssjefen.